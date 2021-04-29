РИАМО - 29 апр. В первом квартале 2021 года москвичи купили у города 397 квартир, общая площадь которых составила 19,4 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Квартиры, которые предлагает город, пользуются спросом у граждан: в первом квартале этого года в городской бюджет за счет продажи квартир поступило на 21,6 процента больше средств, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что средства с продаж квартир идут на строительство жилья.

Больше всего недвижимости было куплено на юго-западе столицы – 123 объекта, на северо-востоке купили 67 квартир, на севере — 31, в центре — 26, на юге — 20, на западе — семь, на юго-востоке — шесть, на северо-западе — две, на востоке и в Зеленограде — по одной. И еще 113 объектов, принадлежащих Москве, но расположенных в Подмосковье.

Глава департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что средний конкурс за покупку квартир в новостройках составил 34 человека, а за вторичное жилье – 12.

«Приобретение напрямую от города имеет ряд преимуществ. Новостройки, в которых продается жилье, сдаются в полном соответствии с нормативами ввода в эксплуатацию, большая часть квартир уже с отделкой, а начальная цена объектов формируется на нижнем уровне рынка», – отметил Щербаков.

В настоящее время на торги выставлено 500 объектов. Купить квартиру у города может любое физическое и юридическое лицо. Для этого необходимо иметь электронную подпись учетную запись на площадке, где проходят торги. ​

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