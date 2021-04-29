РИАМО - 29 апр. Производители зафиксировали снижение цен на куриные яйца, уменьшение отпускной цены повлекло снижение спроса на продукцию, пишет в четверг газета «Известия».

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отметил, что накануне празднования Пасхи торговые сети сделали запасы продукции, из-за чего снизили объемы закупок у производителей.

По словам гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, отпускные цены производителей начали снижаться десять дней назад. На текущий момент они уменьшились на 5–10% за яйцо столовое 1-й и 2-й категории. Как торговые сети будут корректировать свои цены, пока неясно.

Согласно информации, полученной в пресс-службе министерства сельского хозяйства РФ, ведомство ждет, что в скором времени цена куриных яиц начнет снижаться. Также в Минсельхозе сказали, что за последние несколько недель рост цен производителей на продукцию замедлился.

Подтвердил снижение отпускных цен на яйца и статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По прогнозу Минпромторга, цены на упомянутую продукцию пойдут вниз после традиционного сезонного роста в мае.

Согласно данным Росстата, в январе средняя розничная цена за десяток яиц была равна 75,38 рубля, в феврале — 77,13 рубля, а в марте — 81,33 рубля.

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