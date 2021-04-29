РИАМО - 29 апр. Столичные археологи обнаружили посуду и аптечные флаконы в доме в Пересветовом переулке, где проходили работы по прокладке инженерных коммуникаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В мастерские для изучения и реставрации передали фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды начала ХХ века, а также аптечные пузырьки конца XIX – начала ХХ века», – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«В мастерские для изучения и реставрации передали фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды начала ХХ века, а также аптечные пузырьки конца XIX – начала ХХ века», – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Пузырьки сделаны из зеленого и прозрачного стекла, это типовая фармацевтическая тара. Среди находок также есть фрагменты фаянсового молочника и фарфоровых чашек.

После всех процедур экспонаты отправятся в музеи столицы. По мнению специалистов, медицинскими тарами могли пользоваться служители церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и Симонового монастыря.​