РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Пробка протяженностью более 7,6 км образовалась на Новорижском шоссе при выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

При движении в сторону Москвы на Новорижском шоссе пробка начинается в районе ТРЦ «Рига Молл», красным на карте обозначен участок до соединения с улицей Маршала Прошлякова.

Серьезное затруднение наблюдается на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе. «Петля» обозначена на карте бордовым цветом. Попадут в пробку и те, кто решит в качестве альтернативы при движении с Волоколамского шоссе воспользоваться разворотной эстакадой в районе Павшинской поймы.

При движении в сторону МКАД на Волоколамском шоссе также образовался затор, напряженная ситуация сложилась на дублере в районе Павшинской поймы, где пробка тянется от станции МЦД-2 Пенягино до поворота на станцию Павшино.

На Заводской улице при выезде на Ильинское шоссе также серьезные затруднения. Участок от Южного бульвара обозначен на карте бордовым, движение здесь практически парализовано.

Выезды с примыкающих дорог на Волоколамское шоссе также загружены. Наиболее сложная ситуация наблюдается на улицах Речной, Вилора Трифонова, Успенской, в районе ДК «Подмосковье».

На Волоколамском шоссе от Успенской церкви до ТЦ «Солнечный рай» пробка в обоих направлениях, протяженность проблемного участка составляет около 1,3 км. Также затруднено движение в сторону центра у микрорайона Изумрудные холмы от улицы Новая Опалиха до Светлой улицы.

Пробка длиной около 1,4 км ожидает тех, кто решит поехать в сторону Новорижского шоссе через поселок Нахабино. Эстакада обозначена бордовым цветом. Не лучше дорожная ситуация в районе переезда на станции МЦД-2 Аникеевка, здесь пробка наблюдается в обоих направлениях.