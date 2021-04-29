РИАМО - 29 апр. На майских праздниках для столичных предпринимателей проведут мастер-классы по искусству публичных выступлений и другие тематические мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Так, на деловом фестивале «Стихоплетение», который пройдет с 30 апреля по 1 мая, организаторы попытаются раскрыть внутренний мир предпринимателей.
Вечером 3 мая состоится нетворкинг-вечеринка, где предприниматели смогут обменяться опытом и найти новые идеи. Также все желающие смогут посетить уроки публичных выступлений в рамках мастер-классов «Деловой вокал».
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