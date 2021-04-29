РИАМО - 29 апр. ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустило онлайн-проект «Гайд по открытию — франшиза», который пошагово поможет столичным бизнесменам решить возникающие вопросы, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Франшиза — популярный у московских предпринимателей формат работы с уже готовой бизнес-моделью. Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках первого блока предприниматели могут выбрать франшизу из каталога, узнать о ней подробности и отправить онлайн-заявку на ее покупку.

В рамках второго блока предприниматели смогут выбрать подходящее помещение. В этом им поможет онлайн-услуга МБМ «Подбор городских помещений» из перечня, предоставленного партнером проекта.

Существует и третий блок. Это образовательный видеокурс для начинающих франчайзи «Школа франчайзинга», который предоставляется бесплатно. В ходе видеокурса можно узнать теорию, а также получить комплекс практических занятий, посвященных открытию и развитию бизнеса по франшизе.

А четвертый блок рассчитан для помощи франчайзи. С помощью этого блока можно пройти пошаговую инструкцию, где собраны услуги и сервисы, предоставляемые городом и партнерами.