РИАМО - 29 апр. На медиаплатформе #Москвастобой можно будет посмотреть эксклюзивные материалы об одном из самых ярких танцев - бразильской самбе, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

Мероприятие приурочено к Международному дню танцев, который отмечают в четверг. Все желающие могут увидеть видео о различных стилях этого зажигательного танца, а также могут поучаствовать в танцевальных мастер-классах.

Посетители платформы смогут попробовать свои силы в карнавальной самбе. Также они смогут поучаствовать в двух уроках базового курса бразильской самбы, которые проведут основатели школы танцев «Back to Black Project» Татьяна Тихонова и Юлия Романова.

Это будут полноценные танцевальные тренировки, которые включают в себя разминку и легкую нагрузку на всю группу мышц. А еще пользователям медиаплатформы расскажут о секретах этого танца самбы.

Кроме того, пользователям расскажут о направлении маракату - направлении, которое характерно для штата Пернамбуку (северо-востоке Бразилии).