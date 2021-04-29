РИАМО – 29 апр. Пасхальный набор, в который входят творог, сметана, куличи и другие ингредиенты для праздничного стола, в Подмосковье можно купить за 500-700 рублей, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Магазины розничной торговли Московской области успешно подготовились к майским праздничным дням и Пасхе. Уже сейчас в магазинах торговых сетей можно увидеть организованные места продажи пасхальных товаров, а именно тематические стойки, палетную выкладку пасхальных куличей», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что, как правило, в пасхальный набор входят такие товары, как яйцо, творог, сметана, пасхальные куличи, пищевые красители. Средняя стоимость пасхального набора в этом году составляет от 500 до 700 рублей.

Ранее Воскресенский сообщал, что в 15 округах Подмосковья пройдут 16 тематических ярмарок, приуроченных к Пасхе. На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции фермеров, а также храмов и монастырей области: традиционные куличи и яйца, монастырские пироги, церковная утварь.

В этом году православные будут отмечать Пасху 2 мая.

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