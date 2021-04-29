РИАМО - 29 апр. За пять лет москвичи более 170 тыс. раз прошли позитронно-эмиссионную томографию в сочетании с компьютерной (ПЭТ/КТ) по полису обязательного медицинского страхования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Многие помнят времена, когда пациенты уезжали за границу ради этих высокотехнологичных исследований. Теперь же жители обеспечены самой современной диагностикой на мировом уровне в Москве», - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Данная медицинская услуга доступна жителям столицы по полису ОМС с 2016 года. ПЭТ/КТ позволяет обнаружить злокачественное новообразование на молекулярном уровне, результаты исследования можно получить в электронном виде на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ракова отметила, что за последние несколько лет в столице был расширен перечень показаний для проведения ПЭТ/КТ, онкологов обучили новейшим алгоритмам по направлению пациентов на данную процедуру.

«Мы придерживаемся в том числе и международных рекомендаций по диагностике определенных онкозаболеваний, при которых ПЭТ/КТ является одним из важнейших этапов при оценке эффективности проведенного лечения», - заключила Ракова.​