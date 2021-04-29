РИАМО - 29 апр. Награды Всероссийской олимпиады по искусству завоевали 59 учеников московских школ, заключительный этап олимпиады проходил в Казани с 21 по 27 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Наград удостоились ученики 36 столичных школ: девять стали победителями и 50 — призерами.

«Ребята соревновались в теоретическом и творческом турах. Первый включал вопросы по различным произведениям искусства, например картинам или музыке. Во втором туре необходимо было придумать и описать концепцию, структуру и наполнение сайта, посвященного космосу и его отражению в искусстве», - говорится в сообщении.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа. Уже состоялись финалы олимпиады по 20 предметам, продолжаются соревнования по физической культуре, биологии, обществознанию и ОБЖ.