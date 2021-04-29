РИАМО - 29 апр. В подмосковном Клину задержали 33-летнего жителя Мытищ, подозреваемого в покушении на сбыт около 2 кг амфетамина, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее полицейские получили информацию о закладке на территории лесополосы в деревне Селевино. За данным местом было организовано наблюдение. Через некоторое время к тайнику пришел мужчина, который забрал оттуда пакет с психотропным веществом.

Согласно предварительной информации, злоумышленник выполнял роль наркокурьера. В его телефоне нашли фотографии и координаты тайника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.