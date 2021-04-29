РИАМО - 29 апр. Килограмм готового шашлыка в подмосковных магазинах можно купить за 236-389 рублей, а килограмм свинины в среднем можно приобрести за 322 рубля, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Килограмм готового шашлыка в магазинах «Лента» можно приобрести за 239 рублей, в магазинах «Пятерочка» - за 295,9 рубля, в магазинах «Ашан» - за 285, 99 рубля, в магазинах сети «Магнит» - за 235,9 рубля, в магазинах «Глобус» - за 389,9 рубля, в магазинах «Метро» - за 272,19 рубля, в магазинах «Окей» - за 299 рублей», — сказал Воскресенский.

Он добавил, средняя цена килограмма баранины в Подмосковье составляет 522,76 рубля, говядины – 420,24 рубля, свинины – 322,11 рубля (кроме бескостного мяса). Килограмм охлажденной курицы можно в среднем приобрести за 160,93 рубля.

Министр также назвал средние цены на овощи к шашлыку. Так, килограмм белокочанной капусты можно приобрести в среднем за 23,95 рубля, моркови – за 26,88 рубля, картофеля – за 36,28 рубля, репчатого лука – за 31,47 рубля, свежих помидоров – за 157,23 рубля, свежих огурцов – за 145,3 рубля.

Мангал в Подмосковье можно в среднем купить за 360 рублей, стоимость одного шампура – 50 рублей. 3 кг угля в среднем стоят 240 рублей. Поллитра жидкости для розжига – 90 рублей.

Живописные места для шашлыков в Подмосковье>>