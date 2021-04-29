РИАМО - 29 апр. Строительство детского сада на 120 мест завершили в столичной Щербинке, ввести объект в эксплуатацию планируется в мае, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В здании предусмотрены кабинеты медсестры, психолога и процедурная комната. Кроме того, будут организованы музыкальные и спортивные залы.

«Поскольку проект детского сада в Щербинке неоднократно корректировался и приводился в соответствие современным требованиям, особое внимание специалисты Мосгосстройнадзора уделяли выполнению работ в строгом соответствии утвержденному проекту», — сказали в ведомстве.

Всего с 2012 года на территории новой Москвы построили 19 школ, 54 детских сада и 15 медицинских учреждений.​