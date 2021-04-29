РИАМО - 29 апр. В марте этого года пассажиры столичного метро оплатили проезд банковскими картами на турникете 9,28 млн раз, что стало самым высоким показателем за всю историю городской подземки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По итогам первого квартала 2021 года число таких транзакций составило 22,4 млн, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 39%.

«Увеличение числа бесконтактных оплат сегодня актуально как никогда. Москва — один из немногих городов в мире, который предлагает такое количество бесконтактных способов оплаты проезда на общественном транспорте», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Оплатить проезд в метро можно картами «Мир», MasterCard, Visa и с помощью платежных сервисов UnionPay, MirPay, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Huawei Pay, Alipay. ​

Оплата проезда «по лицу» станет доступна в столичном метро до конца года>>