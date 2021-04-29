РИАМО - 29 апр. Загруженность московских дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером пробки могут достигнуть 7 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По направлению в центр пробки наблюдаются на Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также Волгоградском проспекте.

Свободно едут Ленинский проспект, Варшавское и Дмитровское шоссе.

На столичных трассах проводятся ремонтные работы, что может осложнять дорожную ситуацию.