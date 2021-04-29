РИАМО - 29 апр. Около 215 тыс. просмотров собрали мероприятия, проведенные в рамках «Библионочи» на столичных площадках в ночь на 25 апреля, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

В текущем году культурную акцию в столице поддержали свыше 70 площадок. Речь идет о музеях, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях. Программа 2021 года была посвящена юбилею полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос.

«Для зрителей «Библионочи» подготовили встречи с писателями, лекции о литературе и космосе, мастер-классы, викторины, театральные читки. Вместе события акции набрали 215 тысяч просмотров — в два раза больше, чем год назад», — сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила удобство онлайн-формата подобных мероприятий. Ведь трансляцию могут посмотреть люди из любой точки мира. Также этот формат удобен тем, что можно одновременно смотреть несколько мероприятий.

Акция в Москве проходила на пяти основных онлайн-площадках, на каждой была своя тематическая программа.

Мероприятие прошло уже 10 раз и второй раз в онлайн-формате. В прошлом году к акции присоединились 98 тыс. человек.