РИАМО - 29 апр. Монтаж отреставрированной гранитной облицовки начали на второй половине Большого Каменного моста в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста продолжаются. <...> Проводятся мероприятия по армированию и бетонированию несущей конструкции дорожного полотна, началось армирование щековых стен береговых пролетов и демонтаж бетона на тротуаре», – сказал Бирюков.

Он добавил, что мост реконструируют в круглосуточном режиме. Благодаря этому готовый объект сдадут в августе, а не в IV квартале года, как это было запланировано ранее.

Бирюков отметил, что объем работ по реконструкции моста колоссальный. Так, за год мост будет фактически пересобран, его основные конструкции обновят, а гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения отреставрируют.

На время работ мост не закрывают. Ремонт в таком формате возможен благодаря уникальным технологиям, которые применяются специалистами комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. После реконструкции несущая способность сооружения увеличится, что позволит повысить срок службы объекта.