РИАМО - 29 апр. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами в регионе пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла, в Московской области - от плюс 8 до плюс 13 градусов.

Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст., относительная влажность воздуха будет около 60%.