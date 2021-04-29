РИАМО - 29 апр. Первая ночная репетиция Парада Победы пройдет на Красной площади в Москве в четверг в преддверии празднования 76-й годовщины Великой Отечественной войны.

Из-за проведения мероприятия будут перекрыты ряд улиц на северо-западе и центре города с 17:30 и до 8:00 30 апреля.

Еще ночные репетиции в преддверии праздника пройдут 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая. Накануне первой репетиции механики-водители отработали слаженность действий при выезде на Красную площадь.

Всего в Параде примут участие более 190 единиц наземной техники, 76 самолетов и вертолетов, свыше 12,5 тыс. человек.

В 2020 году из-за распространения коронавируса 9 мая состоялась только воздушная часть Парада. Основной парад прошел 24 июня. В этом году планируют провести Парад Победы в обычном режиме.

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