РИАМО - 28 апр. Пожарные помогли достать из заблокированного автомобиля мужчину после ДТП, произошедшего днем в четверг на Калужском шоссе, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Человек оказался заблокирован в одном из авто после столкновения двух грузовых автомобилей.

На место происшествия был выслан расчет ПСО #309 Пожарно-спасательного центра Москвы.

По прибытии пожарные помогли выбраться пострадавшему, его передали бригаде скорой помощи.