РИАМО - 28 апр. Скоропомощные корпуса повысят эффективность московских больниц почти в два раза, один из них сейчас возводят в городской клинической больнице им. Вересаева, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в городских больницах идет строительство шести скоропомощных корпусов — в ГКБ им. Вересаева, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Филатова, Боткинской больнице, ГКБ им. Жадкевича, ГКБ им. Буянова.

«Сегодня приемные отделения больниц является «узким горлышком», куда привозят больных, и плановых больных, и эффективность оказания помощи невысока. Плохая логистика, нет современных диагностических центров в том месте, куда привозят больных. В целом, конечно, такие корпуса повысят эффективность больниц <...> почти в два раза», - сказал Собянин в эфире канала «Россия-1».

Он также отметил, что в таком скоропомощном корпусе будет все необходимое для экстренного лечения — приемное отделение, диагностика, реанимация и лаборатория для проведения анализов по cito. Также в комплексах будет несколько разнопрофильных операционных.