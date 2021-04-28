РИАМО - 28 апр. Второй комбикормовый завод начнет работать в Коломенском городском округе Подмосковья в 4 квартале 2021 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В связи со стремительным увеличением поголовья крупного рогатого скота предприятия, возросшего за последние два года до 11 тыс. голов, агрохолдинг начинает строительство второго комбикормового завода», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что новое производство мощностью 50 тонн в смену будет также включать зерносушильный комплекс и зернохранилище вместимостью 6 тыс. тонн единовременного хранения.

Подмосковный агрохолдинг «ОСП Агро» уже приступил к реализации проекта. Его стоимость оценивается в 100 млн рублей. Завод будет расположен рядом с собственными молочно-товарными фермами предприятия.