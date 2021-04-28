РИАМО - 28 апр. Арбитражный суд Москвы признал решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «БМ корпорация» о нарушении закона о контрактной системе законным, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее региональное УФАС рассмотрело жалобу на действия МБУ «Благоустройство», а также управления по конкурентной политике и координации закупок городского округа Электросталь при определении посредством электронного аукциона исполнителя на поставку косилки навесной манипуляторной с дополнительным оборудованием для нужд МБУ. По результатам рассмотрения жалобы она была признана необоснованной.

Из-за этого фирма обратилась в суд, который отказал ей в удовлетворении требований. Решение УФАС Подмосковья было признано законным.