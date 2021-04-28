РИАМО - 28 апр. В Московской области не собираются вводить Covid-ограничений на предстоящих майских праздниках, свою работу продолжат и пункты вакцинации, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в регионе не снижается число госпитализированных. При этом обратил внимание, что вакцинация от коронавируса является добровольной.

«Мы видим, что госпитализация у нас не падает. Мы держимся на уровне 450-480 человек в сутки. То есть мы готовим резервные койки. Если, не дай бог, на эти праздники что-то будет, мы должны быть готовы. Система должна быть готова. Мы за это несем ответственность.<...> Ограничений мы не планируем вводить», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Также он отметил, что в приоритете в Подмосковье остается модернизация скорой помощи. В этом году уже закупили около 160 новых машин. Летом всю скорую помощь переведут на IP-телефонию.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>