РИАМО - 29 апр. Всероссийская акция «Диктант Победы» стартует в четверг, в Подмосковье ее напишут на более 400 площадках, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Площадки расположены на базе подмосковных школ в каждом городском округе. Начало мероприятия в 14:00.
Участникам акции предстоит написать исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
Учебные заведения Московской области готовы к мероприятию. Там обеспечены все меры безопасности для проведения акции.
Для того, чтобы написать исторический диктант, нужно было заранее зарегистрироваться.
Участие в «Диктанте Победы» по России смогут принять желающие на более 15,6 тыс. площадках. С каждым годом их число растет. Как правило, все они расположены на базе образовательных учреждений.
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