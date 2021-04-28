РИАМО - 28 апр. В Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют две дороги, ведущие к аэропорту Шереметьево в Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В рамках программы регионального ремонта покрытие будет обновлено на участке Шереметьевского шоссе с 0 по 3,9 км и Международного шоссе с 0 по 5 км. Суммарная длина дорог, которые отремонтируют в Химках, составит 34,7 км.

Автодорога «Шереметьевское шоссе (подъезд к Шереметьево-1)» – один из первых участков ремонта в 2021 году. Специалисты производственного комплекса «Лобненский» «Мосавтодор» займутся фрезерованием покрытия на участке с 0 по 3,92 км. Суммарная площадь ремонта составит свыше 88 тыс. кв м. Дорога относится к первой технической категории, интенсивность движения здесь составляет свыше 20 тыс. машин в сутки.

Из-за высокого трафика для удобства водителей ремонтные работы будут проходить в основном в ночное время. Планируется, что покрытие заменят уже в начале июня.

Ремонт на Международном шоссе выполнят на участке с 0 по 5 км. Работы проведут с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20. В составе ЩМА имеется свыше 70% щебня. За счет этого уменьшается износ асфальтобетонных покрытий, а сроки службы дорог – продлеваются.

В 2021 году акцент делается на ремонт областных дорог, где интенсивность движения составляет свыше 5 тыс. авто в сутки. Из-за этого число дорог, которые отремонтируют с щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью, значительно выросло. С 44% в прошлом году оно возросло до 72%.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется до конца 2024 года.