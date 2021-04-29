РИАМО - 29 апр. В четверг, 29 апреля, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему: «Результаты оперативно-служебной деятельности по выявлению преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье».

В мероприятии примет участие начальник 11-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Александр Игоревич Склянкин.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.​