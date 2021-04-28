РИАМО - 28 апр. Фонд капремонта Московской области планирует отремонтировать газопроводы в 1,3 тыс. многоквартирных домов до 2022 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программу капитального ремонта газового оборудования в Подмосковье начали в 2016 году, с тех пор было отремонтировано систем газоснабжения в 632 домах на сумму 1,6 млрд. рублей. Московская область является лидирующим регионом в этой сфере.

«Если ранее работы по ремонту газа в доме проводились совместно с ремонтом и утеплением фасада, то с 2020 года данный вид работ проводится в том числе в независимости от фасадных работ» - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для безопасности при капремонте внутридомового газопровода используют специальные газовые краны. Они имеют три степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа.

Замена проходит по истечению сроков паспорта оборудования или проекта дома. Через 30 лет со дня ввода газопровода в эксплуатацию нужно обязательно провести техническую диагностику и заменить его, если нужно.

Также в Подмосковье идет проверка газового оборудования в частных домах. За две недели специалисты осмотрели газопроводы и плиты в 20 тыс. домах Подмосковья.

Воробьев поручил заменить все аварийное газовое оборудование в домах>>