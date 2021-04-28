РИАМО - 28 апр. Мероприятия, посвященные празднику Пасхи, пройдут в подмосковных учреждениях культуры на предстоящих выходных, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Третьего мая в ДК «Тепловозстроитель» в Коломне состоится гала-концерт II Открытого фестиваля-конкурса духовной песни имени святителя Филарета. В финал конкурса вышли 43 участника.

Серпуховский историко-художественный музей 1 мая приглашает юных посетителей на интерактивное занятие «Пасхальное яйцо». Детей познакомят с пасхальными обычаями, а также помогут расписать пасхальную гипсовую подставку под яйцо в виде цыпленка.

В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре 2 мая проводедут мастер-класс «Пасхальные кролики». Неотъемлемым атрибутом католической Пасхи является кролик. На нем каждый ребенок сможет сделать кролика из шерстяной пряжи и дополнительных материалов.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей приглашает на программу «Светлое Христово Воскресение» в Одинцовском округе 7 мая, куда приедут звонари со всего мира, чтобы составить свой звон на звенигородских колоколах.

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока ждет гостей на «Праздник Светлой Пасхи» в усадьбе Тараканово в округе Солнечногорск. Взрослые и дети услышат рассказ об истории возникновения праздника, увидят фильм о нем. Гости смогут поучаствовать в изготовлении сувенира и пасхальных играх ХIХ века, посетить храм Михаила Архангела, выставку в подклете храма и тематический мастер-класс.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И.Тютчева в Пушкинском округе Подмосковья приглашает посетителей на Пасхальный концерт.