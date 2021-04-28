РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. В подмосковных Люберцах провал асфальта у Вечного огня ликвидируют до 1 мая, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он провел встречу с жителями в онлайн-формате. Одна из жительниц пожаловалась на большой провал асфальта.

«До 1 мая выполнят работы», - сказал Ружицкий.

К 1 июня на территории Подмосковья планируют закончить работы по ямочному ремонту, при этом полностью работы останавливаться не будут, а власти будут следить за появлением новых ям.