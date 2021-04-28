РИАМО - 28 апр. Мужчина в среду травмировался на станции Москва-Товарная-Курская, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Центральному федеральному органу.

По предварительной информации, причиной стало несоблюдение мужчиной правил безопасности на объектах железной дороги.

На месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасносного поведения на объектах железной дороги.

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