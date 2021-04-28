РИАМО - 28 апр. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе торжественной церемонии вручил благодарственные письма первому заместителю главного редактора РИАМО Василию Евстигнееву и заместителю главного редактора, руководителю группы новостного выпуска РИАМО Владимиру Мокшину.

Мероприятие было приурочено ко Дню российского парламентаризма.

Он отметил, что СМИ ни на один день не оставили жителей столицы без информации из столичного парламента. Журналисты освещали пленарные заседания, заседания комиссий, работу депутатов в избирательных округах.

Василию Евстигнееву вручили благодарность за освещение социально значимых инициатив Мосгордумы. Владимир Мокшин получил благодарность за всестороннее освещение деятельности Мосгордумы в онлайн-формате.

Благодарственные письма также вручили представителям других СМИ, в том числе ТАСС, телеканала «Москва 24», газеты «Вечерняя Москва».

«Мы взаимодействуем со многими региональными парламентами, но Московская городская дума – лучший образец того, как нужно работать с общественностью и прессой. Считаю, что столичному парламенту пора давать мастер-классы законодательным собраниям других регионов, здесь лучше всех знают, как правильно и эффективно работать со СМИ», — отметил руководитель редакции партнерских проектов ТАСС Роман Ромишевский.

Благодарственные письма были также вручены руководителям профильных департаментов правительства Москвы.