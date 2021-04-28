РИАМО - 28 апр. Движение поездов в данный момент отсутствует на участке Некрасовской линии метро от «Электрозаводской» до «Нижегородской», сообщает Telegram-канал «Метро. Оперативно».

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Некрасовская линия — пятнадцатая линия столичного метро. 31 декабря 2020 года линия была продлена до станции «Электрозаводская», которая стала 11-й на Некрасовской линии и 239-й в Московском метрополитене.