РИАМО - 28 апр. Органы соцзащиты готовы оказать поддержку семье мальчика, в которой сообщалось об избиении ребенка отчимом, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
В одну из столичных больниц мальчик поступил 27 апреля. У него различные телесные повреждения. По данному факту назначена проверка прокуратуры. Ребенок рассказал, что его избил отчим.
Специалисты пообщались с мамой мальчика и предложили всю необходимую помощь, включая психологическую.
Ранее за социальной поддержкой семья не обращалась.
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