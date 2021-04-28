РИАМО - 28 апр. Органы соцзащиты готовы оказать поддержку семье мальчика, в которой сообщалось об избиении ребенка отчимом, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

В одну из столичных больниц мальчик поступил 27 апреля. У него различные телесные повреждения. По данному факту назначена проверка прокуратуры. Ребенок рассказал, что его избил отчим.

«Сейчас мальчик находится в больнице; его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты навестили семью. В квартире есть условия для жизни и развития ребенка», - отметили в пресс-службе.

Специалисты пообщались с мамой мальчика и предложили всю необходимую помощь, включая психологическую.

Ранее за социальной поддержкой семья не обращалась.

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