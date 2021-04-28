РИАМО - 28 апр. Расписание электричек для пассажиров, планирующих поездки на предстоящих майских праздниках, изменится, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Компании ежегодно меняют график движения поездов в связи с изменением пассажиропотока в праздничные и предпраздничные дни.

Увеличено количество рейсов в Подмосковье накануне праздников, а 9 и 10 мая – в Москву. Также в графики движения некоторых поездов внесены дополнительные точечные корректировки.

9 мая в период проведения массовых мероприятий для поездов Киевского направления назначены дополнительные остановки на о.п. Поклонная гора, чтобы все желающие смогли посетить мемориал.

Движение пригородных поездов в Московском транспортном узле будет осуществляться:

30 апреля, 7 мая – расписанием пятницы;

1, 8 мая – расписанием субботы;

2, 9 мая – расписанием воскресенья;

3, 10 мая – расписанием воскресенья;

4 мая – расписанием понедельника в Московском транспортном узле; в региональных центрах расписанием вторника;

5 мая – расписанием среды;

6 мая – расписанием четверга;

7 мая – расписанием пятницы;

11 мая – расписанием понедельника в пределах МТУ; в региональных центрах – расписанием вторника.

Также изменятся расписание нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое.

3 и 10 мая будет назначен дополнительный экспресс № 7030 сообщением «Тула-1 – Курский вокзал» отправлением в 15:25. 4 мая будет назначен дополнительный экспресс № 7021 сообщением «Рязань-1– Казанский вокзал» отправлением в 04:10.

Информацию о расписании можно посмотреть на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.