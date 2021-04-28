РИАМО - 28 апр. В первые дни мая в Подмосковье и столице ожидается прохладная погода, в ночь на 2 мая по области не исключены заморозки до минус 2 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, 1 мая ночью будет плюс 3 - плюс 8 градусов, днем будет не больше плюс 8 - плюс 13 градусов. 2 мая дождей не ожидается. Ночью по Подмосковью подморозит до минус 2 градусов, днем будет плюс 8 - плюс 13 градусов, что почти на 4 градуса ниже нормы.

До этого, в ночь на 29 апреля, ожидается температура 0 - плюс 2 градуса, по Московской области местами также возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем температура составит плюс 9 - плюс 14 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

30 апреля ожидаются дожди, но холоднее не станет: ночью - плюс 1 - плюс 6 градусов, днем — плюс 11 - плюс 16 градусов.

После холодной погоды в конце апреля - начале мая, ожидается, что тепло вернется в Московский регион в конце первой декады мая. На День Победы может установиться солнечная погода с температурой плюс 15 - плюс 20 градусов.

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