РИАМО - 28 апр. Замоскворецкий суд столицы признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с актрисой Натальей Дрожжиной, речь идет о сделках с имуществом дочери актера Алексея Баталова, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Основанием для предъявления исковых требований послужили результаты проверки прокуратуры Центрального административного округа Москвы. Оказалось, что вдова актера, действовавшая от имени дочери – Марии Баталовой –подписала договоры, предметами которых являются принадлежащие дочери 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру на ул. Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение на ул. Серафимовича.

На основании указанных договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Баталовой объекты недвижимости.

Прокуратура города контролирует процесс и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи актера. По материалам дела, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной денежной суммы.

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