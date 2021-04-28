РИАМО - 28 апр. При покупке яиц нужно обращать внимание на состояние скорлупы, а при выборе куличей – на верхушку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Показателем качества яйца станет дата сортировки и внешний вид продукта. Так, хорошее яйцо должно быть гладким, ровным, с равномерным окрасом. Также яйцо не должно быть повреждено. Кровяные следы и перья недопустимы.

Выбор качественного творога нужно делать по цвету продукта. Хороший творог обладает белым цветом с кремовым оттенком. Продукт должен быть упакован герметично.

При покупке куличей нужно смотреть на их верхушку. Если она намокла, продукт может быть испорчен. Также на куличе не допускаются пустоты на нижней и боковой поверхностях. Кроме того, кулич не должен быть подгоревшим или иметь неровности.

Куличи, яйца и творог представляют собой одними из главных символов Пасхи.