РИАМО – 28 апр. Состоялось первое с начала пандемии заседание рабочей группы по экологии, созданной по инициативе Московского коксогазового завода (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел»), сообщает пресс-служба предприятия.

Помимо руководителей завода и администрации Ленинского городского округа, в совещании приняли участие местные жители, депутаты, представители Министерства экологии Московской области, ГБУ «Мособлэкомониторинг», Роспотребнадзора и Всероссийского общества охраны природы.

Руководство «Москокса» озвучило программу мероприятий до 2025 года, которая позволит снизить влияние производства на окружающую среду. В частности, запланированы реконструкция газодувной машины, ремонт коксовых батарей, модернизация коксосортировки, ревизия газоулавливающих установок.

По информации администрации Ленинского округа, летом в Видном будут установлены два стационарных поста мониторинга атмосферного воздуха: в ЖК «Зелёные аллеи» и микрорайоне Купелинка, ­– в новых жилых кварталах, откуда поступает наибольшее количество жалоб на неприятные запахи.

При этом директор ГБУ «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук отметил, что станция покажет реальное состояние воздуха в месте замеров, но не поможет решить вопрос принадлежности выбросов. В том числе и потом, потому что в Видном из 152 предприятий поставлены на государственный учет в качестве объектов негативного воздействия на окружающую среду 14, остальные не имеют разрешительной документации на выбросы и их объемы выбросов неизвестны. Поэтому одна из первоочередных задач – добиться, чтобы все предприятия, имеющие источники выбросов, были поставлены на учёт.

Только тогда о происхождении неприятных запахов можно будет судить более или менее объективно. Жители поинтересовались, кто должен призвать к ответу незарегистрированные предприятия. Представители администрации Ленинского городского округа заверили, что эта работа находится у них на контроле.

Жители отметили, что жалобы чаще поступают от проживающих на верхних этажах, тогда как посты будут установлены на уровне нижних этажей. По словам представителя Роспотребнадзора Татьяны Беляевой, ранее сотрудники ведомства пробовали отбирать пробы на балконах по жалобам жителей. Однако никаких превышений не обнаруживали. Надо учитывать, что запахи все ощущают по-разному, а нормативы загрязнения воздуха ориентированы не на запахи.

Депутат Совета депутатов Ленинского округа Артур Григорян отметил, что жители делали замеры переносными газоанализаторами, предоставленными общественными экологами. Но показания всегда были примерно одинаковыми и ночью, и ранним утром, когда запахи особенно чувствуются: «Судя по моим ощущениям, иногда чувствовался запах «Москокса», иногда – шашлыков, иногда – горящего мусора, иногда – неисправных очистных. А показатели были одинаковые».

По словам исполнительного директора Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, при оценке состояния воздуха в Ленинском округе стоит учитывать не только влияние местной промзоны, но и Москвы, а также горение многочисленных несанкционированных свалок: «Мы постоянно фиксируем горение свалки на Каширском шоссе – это тоже надо учитывать».

По словам директора по операционной деятельности «Москокса» Николая Зубахина, на предприятии часто сталкиваются с необоснованными обвинениями в выбросах. Например, предприятие очень удивило обвинение в выбросах сероводорода, озвученное в одном из предвыборных СМИ совхоза имени Ленина, притом, что сероводород не является маркерным веществом завода и при производстве вырабатывается в небольших количествах.

По результатам совещания участники договорились о посещении завода, как только позволит эпидемическая обстановка. На «Москокс» будут приглашены все представители рабочей группы, где они смогут посмотреть на производственный процесс и узнать об экологических планах.