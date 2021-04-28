РИАМО - 28 апр. Бездомного мужчину, который обвиняется в покушении на убийство 16-летнего подростка в столичном метрополитене, арестовал суд, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Задержанного 63-летнего уроженца Вологодской области заключили под стражу. Ранее мужчину уже судили за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Происшествие произошло на платформе станции «Боровицкая» 26 апреля. Пьяный бездомный в ходе конфликта с подростком порезал его ножом. Молодой человек получил раны в области шеи и грудной клетки.

Мужчина не убил подростка из-за того, что потерпевший оказал ему активное сопротивление. Пострадавшего госпитализировали.