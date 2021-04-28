РИАМО - 28 апр. ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ-М» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий исполнения контракта на строительство школы в подмосковной Шатуре, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.
Строительно-монтажные работы компания должна была проводить по адресу: мкр. 5, вл. 16
После нарушения условий контракта администрация Шатуры расторгла контракт. Соблюдение расторжения контракта закреплено документами и сведениями.
ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ-М» не предоставило документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений.
Московское областное УФАС России пришло к выводу о включении ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ-М» в реестр недобросовестных поставщиков.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии