РИАМО - 28 апр. На участке МЦД-4 Киевского направления появятся станция «Аминьевская» и транспортно-пересадочный узел с многофункциональным центром, их построят на территории, прилегающей к четвертому диаметру в районах Раменки и Очаково-Матвеевское, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Проект предусматривает строительство новой станции «Аминьевская», которая обеспечит районы Раменки и Очаково-Матвееское транспортной доступностью и создаст альтернативные маршруты передвижения для горожан», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что помимо этого будет построен ТПУ, который соединяет перспективную станцию МЦД-4 «Аминьевская» с одноименной перспективной станцией метро и Большой кольцевой линии по принципу «сухие ноги».

В проект планировки были заложены реконструкция и возведение улиц от проезда Стройкомбината до Аминьевского шоссе, от проезда Стройкомбината до Вокзальной улицы, от Очаковского шоссе до Вокзальной улицы. В рамках возведения предусмотрена организация пешеходных тротуаров и переходов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что возведение и реконструкцию семи остановочных пунктов на МЦД-4 планируется завершить до конца года.

Так, на четвертом диаметре строятся две новые станции – «Минская» и «Аминьевская». Их открытие планируется в текущем году. До конца года также будут реконструированы пять остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка.

Новые маршруты общественного транспорта для подвоза пассажиров к станциям сформируют после реконструкции, также будут обустроены семь остановок.