РИАМО - 28 апр. Опрос о соблюдении правил обеспечения безопасного использования и содержания газового оборудования в многоквартирных домах продлен на портале ТыРешаешьЖКХ.рф до 1 июня, сообщает пресс-служба Государственная жилищная инспекция Московской области.

Провести ОСС по данному вопросу до 30 мая поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, в своем ежегодном обращении он выделил сферу содержания газового оборудования в регионе в числе приоритетных.

Обеспечить максимальную безопасность жителей Подмосковья при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления.

Так, по словам, руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, запуск опроса о соблюдении правил обеспечения безопасного использования и содержания газового оборудования в многоквартирных домах стал важным шагом в этом направлении, поскольку на основании получаемых от жителей данных формирование системы уже начато.

По состоянию на 28 апреля, в опросе приняли участие 599 человек, из которых на вопрос «Есть ли у вас договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования?» положительно ответили только 84,64% участников.

Тем временем, жилищное законодательство обязывает каждого собственника или нанимателя жилого помещения заключить со специализированной организацией соответствующий договор, отсутствие которого грозит штрафом.

Ознакомившись с предварительными результатами опроса, этот процесс собственникам решили облегчить. Теперь для них создана возможность делегировать своей управляющей организации право заключить договор с той спецорганизацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование.

Работу сотрудников специализированной организации, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме, негативно оценили 27,97% жителей. Для процента недовольных, всеми органами местного самоуправления разработаны и утверждены графики совместных проверок инспекторами и сотрудниками спецорганизаций качества предоставляемых в этой сфере услуг.

Обходы начаты 11 марта и, следуя графикам, продолжатся до конца 2021 года. На сегодняшний день в регионе, в том числе, совместно с АО «Мособлгаз», проверено 673 многоквартирных дома. Управляющие организации получили 23 предостережения, составлено 150 протоколов за неудовлетворительное содержание ВДГО. Кроме того, проведено 3 043 осмотра состояния ВКГО. Составлено 8 протоколов и выдано 3 предостережения собственникам и нанимателям жилых помещений за отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования.

«Поскольку, благодаря опросу, органы власти детальнее ознакомятся с основными потребностями жителей региона в «газовой сфере» и на его основании сформируют систему, которая поможет эти потребности закрыть, очень важно, чтобы как можно больше собственников и нанимателей жилья приняли в нем активное участие. Ведь в дальнейшем это приведет к значительному улучшению качества работы спецорганизаций и, как следствие, повышению уровня безопасности проживания людей в газифицированных квартирах», — отметила Федина.