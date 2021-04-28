РИАМО - 28 апр. Для предотвращения смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье с начала года ликвидировали 79 «народных троп» в потенциально опасных местах несанкционированного перехода, где гибли люди. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего «народных троп» ликвидировали в Мытищах (15), Химках (13), Раменском (10), Балашихе (7) и Электростали (6).

Там, где смертельные случаи фиксировали неоднократно, и там, где установленные ограждения ломали люди, установили железобетонные заборы. На станции в Мытищах с начала года погибли два человека, поэтому там установили 25 м такого забора.

На участке Ухтомская-Люберцы1 поставили 20 м железобетонного ограждения, потому что в 2020 году там погибли 8 человек. Рядом со станцией Подлипки-Дачные в Королеве, где в 2020 году погибли три человека, установили 400 м забора.

В пресс-службе отметили, что 70% смертельных случаев на ж/д в Подмосковье происходит из-за перехода в неположенном месте.

В рамках мероприятий по снижению числа несчастных случаев, в 2021 году планируется благоустроить более 50 подходов к санкционированным переходам, установить 100 информационных щитов в разных городских округах, провести профилактические мероприятия в потенциально-опасных местах.

В первом квартале 2021 года число смертельных случаев на ж/д в Подмосковье уменьшилось на 11%. Сохранено 10 жизней.

Жителей Подмосковья призывают переходить пути только в положенном месте, снимать наушники и не подходить к краю платформы.

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