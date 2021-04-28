РИАМО - 28 апр. Суд приговорил 33-летнего бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Мытищенское» и 51-летнего бывшего адвоката к 2,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствие установило, что адвокат и замначальника решили обмануть мужчину, в отношении которого в тот момент велись оперативно-разыскные мероприятия. Ему пообещали, что если он передаст 3 млн рублей, то его не будут привлекать к уголовной ответственности, задерживать и арестовывать.

Мужчина согласился передать только 2 млн рублей. Он сделал это через адвоката разными частями суммы. Злоумышленники распорядились деньгами по своему усмотрению. Мужчина обратился с заявлением в столичный главк Следственного комитета.

Следователи провели 10 обысков по месту жительства и работы фигурантов, а также более 20 допросов, запросили информацию о движении денежных средств, осмотрели изъятые электронные носители.

Проведено более 10 экспертиз, в том числе техническая экспертиза изъятых компьютеров и электронных носителей, лингвистическая экспертиза аудиозаписей телефонных переговоров, почерковедческая экспертиза документов адвокатской деятельности. Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Также потерпевший подал гражданский иск на компенсацию 2 млн рублей. Дело выделено в отдельное производство.

Приговор до настоящего времени в законную силу не вступил.