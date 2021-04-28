РИАМО - 28 апр. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что климатическое лето придет в Москву не позже 28 мая – на несколько дней раньше графика, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что обычно климатическое лето в мегаполисе наступает 28 мая. Именно тогда среднесуточная температура становится выше плюс 15 градусов.

«Я думаю, как минимум, мы будет входить в грядущий летний сезон по климатическому графику, как максимум, даже с опережением на несколько дней», - отметил Тишковец.

В Москве в ближайшие дни ожидается потепление, уже 29-30 апреля показания термометров повысятся до +11...+13 градусов. В начале мая дожди усилятся, а температура снизится на несколько градусов.

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