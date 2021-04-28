РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Жительница подмосковных Люберец пожаловались на плохую работу лифтов в доме на улице Урицкого, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава городского округа Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Одна из жительниц пожаловалась на плохую работу лифтов.

«Все лифты, которые старше 25 лет, практически заменены в Люберцах. По данному адресу мы вопрос отработаем, и я лично сообщу заявителю. Уверен, что УК все отработает», - сказал заместитель главы администрации Люберец Василий Власов.