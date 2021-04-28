РИАМО - 28 апр. Регистрация недвижимости необходима для того, чтобы воспользоваться социальными благами Подмосковья, а также зарегистрированное жилье можно продать, взять кредит под залог, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Пользу от регистрации недвижимости можно показать на примере среднего дома площадью 150 кв.м. Изготовление технического плана для оформления такого дома будет стоить примерно 12 тыс. рублей, еще 6 тыс. рублей в год составит имущественный налог. Однако выгода от пересчета платы за вывоз мусора и применения сельского тарифа составит примерно 21 тыс. рублей в год. Получается, что в первый же год затраты на регистрацию недвижимости будут перекрыты выгодой от пересчета электроэнергии и вывоза мусора», - сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Еще одним преимуществом зарегистрированной дачи является то, что, проживая в летние месяцы за городом, можно получить пересчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги по месту регистрации. Достаточно просто взять справку в СНТ или администрации округа, что в летние месяцы человек был за городом.

Среди не менее важных доводов в пользу регистрации загородной недвижимости и то, что газ можно провести только в зарегистрированный дом. То же самое касается страховых выплат в случае чрезвычайных ситуаций и компенсации стоимости недвижимости при изъятии земельных участков для государственных нужд – они бесспорны, только если недвижимость официально зарегистрирована.

По словам зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, на практике люди не регистрируют недвижимость по нескольким причинам: не знают, как это сделать, боятся бюрократии и огромного количества документов, опасаются больших затрат на регистрацию и последующую оплату имущественных налогов.

Но на практике для регистрации дома необходимы всего три документа: правоустанавливающий документ на земельный участок, техплан на объект, подготовленный кадастровым инженером, и заполненную декларацию, а единовременные затраты на регистрацию недвижимости окупятся преимуществами зарегистрированной недвижимости.

«Зарегистрированная недвижимость — это актив. Ее можно продать, подарить. Можно взять кредит под залог. Можно зарегистрироваться в этом доме и получать все социальные блага, которые дает сегодня регион. Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на недвижимость, а в ряде городских округов Московской области действуют льготы для многодетных семей и других категорий граждан», - напомнил Разин.

Также недавно принят закон, по которому работающие граждане могут получить возврат налога на доходы физических лиц от суммы, потраченной на строительство жилого дома. Такой имущественный налоговый вычет составит до 260 тыс. рублей.