РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» 3 мая пройдет концерт в рамках юбилейного XХ Московского Пасхального фестиваля, сообщается в группе КПЦ в соцсети «ВКонтакте».

Юбилейный XХ Московский Пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 18 мая. В КПЦ «Дубровицы» 3 мая в 15:00 состоится концерт Государственного академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова. Художественный руководитель и дирижер - Николай Азаров.

Фестиваль проводят при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В настоящее время это одно из самых ожидаемых и крупнейших событий в культурной жизни России.

В свой юбилей Московский Пасхальный фестиваль восхитит зрителей обширной географией и насыщенными программами - симфонической, хоровой, звонильной, благотворительной. Объединит лучшие народные традиции, национальный колорит и бескрайнее многообразие необъятной страны.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить у администратора в фойе главного корпуса центра.

Дополнительная информация по телефону: 8(496)765-13-04.