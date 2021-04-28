РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 апр. В Королеве с начала года погибли трое детей в результате несчастных случаев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В среду в городской администрации уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова провела рабочую встречу с директорами школ, службами безопасности и правопорядка Королева.

На встрече обсудили вопросы обеспечения безопасности детей. Мишонова отметила, что дети травмируются и гибнут на автомобильных и железных дорогах, водоемах, из-за оставленных открытых окон и в результате пожаров.

За первый квартал текущего года в Московской области произошло 115 несчастных случаев с детьми, 16 детей погибли. В Королеве пострадали 13 детей, трое погибли.

По поручению уполномоченного по правам ребенка в преддверии летних каникул во всех образовательных учреждениях города пройдет разъяснительная работа с детьми и родителями, особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения.